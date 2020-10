Coronavirus: Conte, 'belle e toccanti foto mostra 'Lockdown Italia'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – "Ieri in visita alla sede dell'Associazione della stampa estera in Italia ho avuto modo di vedere le belle e toccanti fotografie della mostra 'Lockdown Italia' che saranno visibili in una mostra aperta al pubblico nei Musei Capitolini di Roma, a partire dall'8 ottobre".

Lo scrive, postando alcune foto della visita, il premier Giuseppe Conte sulla sua pagina Instagram.