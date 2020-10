Cutillo (EY): 'Covid fa riconsiderare modo di lavorare in aziende pubbliche e private'

Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) – "L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato a riconsiderare il modo di lavorare nelle aziende pubbliche e private. Il 48% dei lavoratori, complice il carico emotivo legato al lockdown, ha dichiarato di essere esausto, mentre l’82% dei manager intervistati, operanti prevalentemente nel settore privato, intende continuare a lavorare da remoto, sia pure per parte del tempo.

L’intento è quello di operare, grazie allo smart working, una scelta etica e intelligente, per identificare di volta in volta i luoghi e tempi di lavoro più idonei".

A dirlo Guido Cutillo, partner EY, nel corso del digital talk 'Le new ways of working nella Pubblica amministrazione', promosso da EY e trasmesso in streaming su Adnkronos.com. "Questo cambiamento – sottolinea – porta con sé implicazioni e domande sul futuro del lavoro e rende necessari la riconfigurazione degli spazi e l’adozione di nuove piattaforme tecnologiche".