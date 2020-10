Giustizia: Buffagni, 'Spazzacorrotti esempio in Ue, avanti così'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – "Bene così! La nostra Legge anticorruzione, voluta con forza dal ministro Alfonso Bonafede, è stata addirittura citata come esempio da parte della Commissione europea. Ogni tanto anche in Europa si accorgono che in Italia c’è chi lavora duramente per migliorare le cose.

Questa è l’Italia che voglio. Un’Italia dove siano premiati merito e legalità, e non 'l’amico dell’amico' o chi cerca scorciatoie per fregare il prossimo. Adesso non ci fermiamo e andiamo avanti con la riforma del processo penale". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni (M5S).