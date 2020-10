Governo: Casini, 'Conte abbia attributi e cominci a chiudere qualche dossier'

"Roma, 1 ott. (Adnkronos) – "Il presidente del Consiglio incominci a chiudere qualche cosina, c'è molta carne al fuoco: il tema Autostrade è lì, il tema Alitalia è lì, il tema Ilva è lì, il tema reddito cittadinanza è lì, il tema Recovery è lì. Abbia il coraggio su alcuni punti di forzare la sua maggioranza, non c'è alternativa per i parlamentari di votare a favore e, detto a bassa voce, anche per quelli dell'opposizione, perchè alla fine votano anche loro o sono assenti.

Ci vogliono gli attributi per arrivare al voto". Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, durante un dibattito sulle riforme al Festival delle città.