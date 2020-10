L.elettorale: Rotondi, 'Salvini ha torto, ribaltoni con maggioritario'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – "Salvini ha torto a pensare che il proporzionale è un pantano e ci riporta ai trasformismi. I peggiori ribaltoni sono avvenuti col maggioritario e col 'Mattarellum', dal governo Dini al governo D’Alema fino al governo gialloverde votato da parlamentari eletti coi nostri voti.

Meglio il sistema proporzionale: ognuno per sè e ci vediamo in Parlamento, chi ci arriva". Così Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo Fi alla Camera e presidente della fondazione Dc, che ha in programma il suo convegno annuale a Saint Vincent venerdì 9 ottobre prossimo.