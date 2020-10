Lombardia: in calo le cooperative attive, in 10 anni -11% (2)

(Adnkronos) – Più in generale, dal punto di vista dell’occupazione, in tutte le province lombarde la maggior parte delle cooperative impiega meno di 6 addetti, (il 54% a Brescia, il 74% a Lodi) e solo una piccola percentuale (al di sotto del 5% circa) ha oltre 50 addetti.

Nelle province di Varese, Sondrio, Monza Brianza, Lecco, Lodi e Milano almeno un terzo delle cooperative non ha addetti; a Milano la percentuale sale al 42,5%, mentre nelle altre province – in particolare Bergamo, Brescia, Pavia e Mantova – le imprese senza addetti sono meno del 20%, ed è più alta la quota di cooperative che impiegano manodopera.

“Dalla relazione si evince che in questi anni sarà fondamentale sostenere interventi di sviluppo del sistema cooperativo", afferma il vice residente del Comitato, Marco Degli Angeli (M5S).

"Alcuni effetti del Covid si vedranno nei prossimi mesi. Proprio per questo sarà fondamentale puntare maggiormente sulle cooperative sociali e, in particolare, su quelle che si occupano di persone svantaggiate, o costituite da giovani o lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o nate da aziende in crisi".