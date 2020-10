Maltempo: allerta a Milano, rischio temporali e vento forte

Milano, 1 ott. (Adnkronos) – Allerta a Milano per il rischio di temporali e vento forte nelle prossime ore. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per temporali forti e arancione (moderata) per vento che riguarda anche il nodo idraulico di Milano.

Sono previste piogge a partire da questa notte e il fenomeno si intensificherà dalle prime ore del mattino di domani, venerdì 2 ottobre.

A partire da venerdì, ma dalla tarda mattinata, arriverà il vento forte. L'ondata di maltempo sarà in progressiva attenuazione a partire dal pomeriggio di sabato.

Il Comune di Milano ha già allertato il Centro operativo comunale (COC) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno allertate le squadre di polizia locale, protezione civile e MM servizi idrici.