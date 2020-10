Riforme: Zingaretti, 'aprire fase nuova nel Paese' (2)

(Adnkronos) – Il Pd, ha affermato Zingaretti, "si assume la responsabilità di aprire un nuovo fronte riformatore, come avevamo detto sostenendo il Sì al referendum. E' possibile costruire un Paese nuovo che risponda a questa voglia di riscatto presente tra le persone.

Oggi apriamo il cantiere istituzionale. Credo che questa nostra iniziativa incontri un terreno favorevole nella maggioranza, ma è un contributo che rivolgiamo alle opposizioni. Berlusconi ha già esplicitamente dato una disponibilità ad aprire una discussione utile al rinnovamento delle Istituzioni, non c'è una chiusura pregiudiziale dei leader della Destra italiana, Meloni e Salvini, nell'aprire un confronto su modelli diversi. Apriremo un confronto con i costituzionalisti ed il mondo della cultura".

"Il tema -ha concluso Zingaretti- è un'Italia che funzioni meglio, questa volta può anche voler dire riuscire in un obiettivo di cui si parla da 30 forse 40 anni, ma che non si è riusciti mai ad aggredire e ci impegneremo per farne una battaglia popolare", anche perchè il risultato del referendum "non aveva il sapore del'antipolitica, ma di volersi riappropriare della politica e della voglia di cambiare".