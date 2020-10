Tlc: WindTre, 'innovazione tecnologica e competenze al centro evoluzione telco'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – "L’evoluzione degli operatori tlc nel contesto della digitalizzazione rappresenta una grande occasione di crescita e sviluppo, un processo che richiede la modernizzazione e l’innovazione di tutte le componenti Ict e Technology". Ad affermarlo è Antonella Ambriola, Technology Operations Director di WindTre all’evento Digital Ethics Forum.

L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg ha completato l’importante consolidamento della propria ‘Top Quality Network’ e ora prosegue nella sua evoluzione, con un focus sulle competenze digitali e tecnologiche.

"Nell’ambito delle Technology Operations di WindTre – ha aggiunto Antonella Ambriola- , abbiamo avviato Dot (Digital Operations Transformation), un programma di trasformazione digitale con approccio olistico, per modernizzare le nostre piattaforme, i processi e il digital mindset delle persone. Il piano ha introdotto un nuovo stile di leadership inclusivo e corsi costantemente aggiornati per sviluppare le skill sempre più cruciali nel nostro settore, anche attraverso certificazioni professionali in ambito IT e Network".

Questa iniziativa, ha concluso la manager, "consente a WindTre di raggiungere gli obiettivi aziendali mantenendo un approccio etico, inclusivo e sostenibile, per gestire le sfide del cambiamento con modelli di leadership evoluti e con lo sviluppo di nuove competenze e professionalità".