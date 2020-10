Tutto pronto per l'inaugurazione del 60esimo Salone Nautico di Genova

Genova, 1 ott. (Adnkronos) – Via alla 60esima edizione del Salone Nautico di Genova, la kermesse internazionale della nautica che apre i battenti oggi nel capoluogo ligure, primo salone a ripartire nell''era covid' nel Mediterraneo. Per l'inaugurazione arriverà il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, che parteciperà alla cerimonia di apertura con le autorità locali, accolte dal Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi e dagli Organi Direttivi dell’Associazione di categoria.

La tradizionale cerimonia dell’alzabandiera è in programma alle ore 10.45 presso la Terrazza del Padiglione Blu della Fiera di Genova.

Massima attenzione per la sicurezza dell’evento, con linee guida rafforzate per garantire il distanziamento e le precauzioni sanitarie: è stata istituita una Covid Task Force composta da un pool di ingegneri, sanitari e legali che seguiranno lo svolgersi della manifestazione. Il Protocollo di sicurezza predisposto per l’appuntamento ha ricevuto il consenso unanime da parte di tutti gli organismi di controllo.

Tra le misure adottate per la sicurezza, l’avvio di una piattaforma digitale per l’acquisto dei biglietti, in vendita esclusivamente online, con l’indicazione dei giorni di visita, la prenotazione dei parcheggi, le telecamere ad ampio raggio per lo screening della temperatura prima dell’accesso, gli ingressi con termoscanner per il controllo individuale, l’automatizzazione dei varchi.

L’esposizione, 200mila metri quadri quasi interamente all’aperto, è stata impostata per garantire da 4 a 6 metri di larghezza minima in tutti i corridoi.

Sono stati inseriti percorsi differenziati e nuove strutture galleggianti per il posizionamento degli stand in modo da favorire ulteriormente la gestione dei flussi. Nel pomeriggio di oggi, alle 15.30, è in programma la visita del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che incontrerà gli imprenditori del settore e visiterà l’area espositiva per poi prendere parte alle 18.00, presso la Sala Forum del Padiglione Blu, all’appuntamento "L’Alfabeto del futuro – Le reti del nostro domani".