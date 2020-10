UE: Conte, 'su Recovery tutti Stati membri lavorino con coerenza e lealtà'**

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – "Tutti gli Stati membri devono lavorare con coerenza e lealtà per l'impegno politico" richiesto dalla sfida del Recovery Fund. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato all'ambasciata tedesca a Roma in occasione delle celebrazioni per i 30 anni della riunificazione della Germania.

L'accordo Next Generation Eu, ha rimarcato il premier, "rappresenta un segnale cruciale per la coesione europea" ma ora "è fondamentale una puntuale attuazione di questo programma. Dobbiamo lavorare speditamente".