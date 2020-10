Coronavirus: Riffeser, 'Fieg con ministero Salute e presidenza Consiglio per App Immuni'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "L’informazione quotidiana e periodica su carta e on line promuove l’utilizzo dell’app Immuni e conferma il proprio ruolo di servizio al pubblico, invitando a comportamenti attivi e virtuosi i lettori". Ad affermarlo è Andrea Riffeser Monti che commenta così la collaborazione degli editori associati alla Fieg con il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la diffusione dell’app Immuni.

"Negli ultimi mesi – ha ricordato il Presidente della Fieg – l’informazione ha svolto una importante attività – unanimemente riconosciuta – di contrasto alla pandemia con notizie corrette, verificate e attendibili. Un’informazione che raggiunge, su carta e on line, quasi 38 milioni di cittadini, il 70% della popolazione adulta".

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ed il Sottosegretario all’editoria Andrea Martella, rileva, "hanno invitato gli editori Fieg a collaborare per favorire la diffusione di Immuni, una app che, pur potendo fornire un aiuto per contenere la diffusione del Coronavirus, registra ancora un limitato utilizzo, tale da ridurne la sua stessa efficacia".

"Ancora una volta – conclude Riffeser – gli associati Fieg sono in prima linea, non solo per offrire ai lettori e ai cittadini una informazione di qualità su carta e on line, ma anche per svolgere una fondamentale funzione di strumento di formazione di cittadini attivi e responsabili”.