Dante: concerto Muti e mostra fotografica, Quirinale celebra sommo poeta

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – In occasione delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, avrà luogo domani, alle 18.45, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel Cortile d'onore del Quirinale, il "Concerto per Dante" eseguito dall’Orchestra giovanile “Luigi Cherubini” con il Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, diretto dal Maestro Riccardo Muti.

In programma musiche di: Franz Joseph Haydn, Te Deum in do maggiore per coro e orchestra; Wolfgang Amadeus Mozart, Ave verum corpus mottetto in re maggiore per coro, archi e organo; Giuseppe Verdi, Laudi alla Vergine Maria per coro femminile a quattro voci, Ave Maria da 'Otello' (soprano solista Rosa Feola); Franz Liszt, Les Préludes, poema sinfonico n. 3 da Alphonse de Lamartine. Rai Cultura trasmetterà il concerto in diretta su Rai1 a partire dalle 18.45.