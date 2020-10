Influenza: Pacifico, da Zingaretti provocazione? M5S si interroghi su alleanza

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – L'ordinanza sull'obbligo di vaccino anti-influenzale per gli ultra 65enni una provocazione? "Spero che la frase riportata dagli organi di stampa non corrisponda a verità. Qualora lo fosse, mi chiedo e chiedo ai vertici del mio MoVimento se sia normale sostenere un alleanza di governo con un segretario e presidente di regione che adotta siffatte provocazioni".

Così la senatrice M5S Marinella Pacifico.

"Il Tar Lazio – sintetizza la parlamentare grillina – annulla l’ordinanza della regione emessa in aprile circa l’obbligatorietà dei vaccini per gli over 65enni. Non mi soffermo sulle ragioni del Tar che condivido in pieno, piuttosto stupisce l’insistenza del presidente Zingaretti nel voler sottoporre milioni di cittadini al ricorso coatto ai vaccini. Ma ciò che stupisce di più è la dichiarazione del governatore che affermerebbe che l’ordinanza è stata una provocazione.

Preoccupa che il governatore, nonché segretario di uno dei principali partiti che sostengono il governo, usi le ordinanze per fare provocazione".