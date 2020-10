Invito a Palazzo, Bper Banca apre a Modena 'La Galleria'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Bper Banca partecipa all’edizione 2020 di Invito a Palazzo aprendo gratuitamente ai cittadini 'La Galleria. Collezione e Archivio Storico' in via Scudari 9 a Modena. Oltre alla collezione permanente, sarà visitabile anche la mostra 'La prospettiva dell’effimero.

Antonio Joli e la scena per angolo'. L’orario di apertura per oggi e domenica 4 sarà dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; sabato 3 orario continuato 10-19.

Dal 3 al 10 ottobre si potranno inoltre esplorare, in forma digitale, altre quattro sedi dell’Istituto: Palazzo Koch a Ferrara, il Palazzo della Direzione Regionale Romagna Marche, Palazzo di Piazza San Francesco d’Assisi a Matera (sede della Direzione Regionale Puglia Basilicata) e il Palazzo della Direzione Regionale Campania ad Avellino.

Bper Banca propone, inoltre, online, il gioco culturale per bambini 'A spasso con Melò gran fiuto' a cura di Atelier Elisabetta Garilli (). Le visite digitali, resesi necessarie dalle attuali misure restrittive in tema di Covid-19, possono essere effettuate collegandosi al sito de 'La Galleria. Collezione e Archivio Storico' di Bper Banca o a quello della manifestazione e .

“In questo momento particolare – afferma il presidente di Bper Banca Pietro Ferrari – dobbiamo in parte rinunciare alle tradizionali aperture degli edifici storici delle Banche per 'Invito a Palazzo'.

Il tour digitale è comunque un modo per non fare a meno di un appuntamento a cui siamo affezionati da tempo: credo che si tratti di un’esperienza ugualmente affascinante, che ci permette di entrare a scoprire bellezze artistiche e segreti architettonici delle nostre Sedi in modo inedito e diverso. Sono sicuro che i cittadini mostreranno interesse e curiosità".