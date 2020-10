L'ex Udeur Cusumano: "Da Di Battista valutazioni azzardate"

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Non commento valutazioni un po' azzardate. Posso dire però che l'Udeur è stata l'evoluzione più modesta di un grande progetto che era quella del Presidente Francesco Cossiga con l'Udr e ha rappresentato, nella sua dimensione minore, un solido sostegno al governo Prodi che, senza l'Udeur, probabilmente, non avrebbe, all'epoca, avuto la maggioranza e non avrebbe vinto le elezioni politiche.

L'Udeur, come capita a tutti i partiti, partecipava alla fase di rinnovo delle pubbliche istituzioni. Lo dice, all'Adnkronos, l'ex esponente dell'Udeur, Stefano Cusumano, detto Nuccio, commentando . Il grillino, in un'intervista a Piazza Pulita, ha infatti accusato il Movimento di essere diventato 'poltronaro' come l'Udeur.

L'ex senatore precisa di non volere fare polemiche ma allo stesso tempo sottolinea "Di Battista è libero di dire quello che vuole se gli torna comodo e utile paragonare il declino dei Cinquestelle alle dimensioni piccole dell'Udeur.

Non voglio entrare in una polemica inutile, lui è un leader del suo Movimento, ha una sua popolarità, e esprime un pensiero forte che fa emergere tutte le criticità del suo Movimento", conclude.