Ue: Casellati, 'su Recovery plan da Camere linee vincolanti per governo'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Per accedere al 'Piano per la ripresa', l’Italia è chiamata a predisporre ed attuare un progetto di riforme importanti e strutturali. Un programma concreto che porti sviluppo, occupazione e crescita del Pil. È il Parlamento, magari 'distillando' politicamente il parere dei tecnici, che dovrà offrire al governo linee di indirizzo vincolanti per ricostruire il Paese".

Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo all'inaugurazione della seconda edizione della scuola di 'Fino a prova contraria'.

"Su questo -ha ricordato- il Senato ha avviato un importante lavoro istruttorio. E poi c’è il fattore tempo, che è una variabile decisiva, perché la crisi dell’Italia e delle altre economie nazionali colpite dal Covid è già diventata la crisi di tutta l'eurozona. È emblematica la vivace discussione che sta animando il dibattito di questi giorni.

È chiaro che è adesso, non fra sei mesi o un anno, che abbiamo bisogno di quelle risorse per tradurle in atti concreti; in progetti di crescita e di sviluppo".