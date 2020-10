Ue: Conte, 'progetti Recovery in tempi certi, squadra governo è forte'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Ho detto che se perdiamo la sfida del Recovery fund dobbiamo andare tutti a casa, sarebbe un fallimento dell'intera comunità. Non ce lo possiamo permettere. Questa partita dobbiamo vincerla tutti insieme". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervendo alla Fiera del Levante di Bari.

Per il presidente del Consiglio, bisogna procedere "rapidamente e con tempi certi alla fase attuativa", l'Italia dovrà "dare piena attuazione ai progetti, riuscire ad esprimere una capacità amministrativa di spesa e di realizzazione delle opere: questo ci è sempre mancato". Ma stavolta Conte assume quello che definisce "un impegno solenne" con quella che definisce "una squadra di governo forte": "Realizzeremo i progetti nei tempi, con i finanziamenti stabiliti". Per riuscirci "dovremo dotarci di uno strumento normativo dedicato per un canale preferenziale, predisporre i meccanismi che ci consentiranno di realizzare nei tempi certi i progetti programmati.

Riuscire a spendere le risorse, e spenderle bene".