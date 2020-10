Vinci: in discussione per rilevare ramo 'Industrial Services' di Acs

Parigi, 2 ott. (Adnkronos) – Il gruppo di costruzione francese Vinci è in discussione per rilevare il ramo 'Industrial Services' del gruppo spagnolo a Acs. Lo rende noto in un comunicato Vinci che ha presentato una manifestazione di interesse non vincolante. Le attività 'Industrial Services' di Acs hanno registrato nel 2019 un fatturato di circa 6,3 mld.

La proposta del gruppo francese sarà esaminata dal Cda di Acs che si è detto disponibile ad avviare delle discussioni. Il perfezionamento dell'operazione è condizionato alla 'due diligence' che si svolgerà nei prossimi mesi.