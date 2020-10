Caso Gregoretti: Salvini in tribunale, gup convoca Conte, Di Maio e Lamorgese/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – Nel frattempo in aula si stacca una lastra di marmo che finisce sul piede di Giulia Bongiorno. Il 118 interviene subito e l'avvocato alla fine lascerà il Tribunale accompagnata in sedia rotelle. Il leader della Lega chiede chiarimenti "al ministro della Giustizia Bonafede per lo stato in cui versano i tribunali italiani" e parla di un evento "surreale".

Sono le 13.30 quando il gup esce dalla Camera di consiglio e legge la lunga ordinanza, con la quale annuncia che sentirà il premier Giuseppe Conte, i ministri Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese e gli ex ministro Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. Salvini e Bongiorno usciranno da una porta secondaria. I due raggiungono subito la Vecchia dogana dove incontreranno la stampa.

Qui Bongiorno spiega i contorni della vicenda e ribadisce di avere chiesto solo la deposizione di Lamorgese ma non di Conte e Di Maio.

"Secondo il tribunale dei reati ministeriali Salvini avrebbe dovuto nell'immediatezza indicare un porto alla Gregoretti. Noi abbiamo documentato che c'è un errore di traduzione dall'inglese: il termine che loro indicano come immediatezza è invece 'until', che tutto è tranne immediatezza. La normativa europea parla di flessibilità e ragionevolezza, non esiste obbligo di sbarco immediato – dice Bongiorno seduta accanto a Salvini – Abbiamo anche sottolineato che la scelta di far attendere prima di sbarcare i migranti si inseriva in un ambito previsto nel contratto di governo e dalle norme Ue.

La procedura prevedeva prima la ridistribuzione e poi lo sbarco. Salvini attendeva che fosse rispettata la procedura già prevista dal Consiglio d'Europa, e che sussiste tuttora". Mentre Salvini non nasconde la sua soddisfazione e ribadisce che la giustizia italiana "funziona".