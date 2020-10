Catania, 3 ott. (Adnkronos) – "La libertà non ha prezzo. Sono strafelice di non essere in vendita. La coerenza, la dignità non hanno prezzo. Penso che ci sia qualcuno che ha difficoltà a guardarsi allo specchio la mattina quando si alza.

Io no". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti in conferenza stampa a Catania al termine dell'udienza preliminare sul caso Gregoretti.