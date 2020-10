Caso Gregoretti: Salvini, 'lastra marmo su caviglia di Bongiorno, chiederemo conto'

Catania, 3 ott. (Adnkronos) – "Voglio raccontare una nota a margine davvero surreale: l'avvocato Bongiorno è entrata in Tribunale sulla sue gambe ed è uscita sulla sedia a rotelle perché in attesa che il giudice uscisse dalla camera di consiglio una lastra di marmo di 50 kg si è staccata dalla parete piombando sulla caviglia di Giulia Bongiorno, arrivata a metà tra la caviglia e il tendine.

Ditemi voi se è normale". Lo ha detto Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Catania. "Ovviamente la responsabilità non la do al Presidente del Tribunale – dice – chiedo al ministro Bonafede se è normale che in un tribunale si stacchino lastre di marmo sulle gambe degli avvocati presenti. Penso che si chiuderà un processo e se ne aprirà un altro".

"L'immagine che diamo dell'italia nel mondo è quantomeno particolare", ha detto.