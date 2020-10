Dante: Mattarella, 'patriota visionario, profeta, padre e pilastro dell'Italia unita'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "La Patria –intesa come comunità di persone che avvertono la condivisione di origini, storia, lingua, valori, destino– è un concetto preesistente alla sua realizzazione in unità politica e statale. Dante è in realtà il grande profeta dell’Italia, un patriota visionario, destinato, quasi biblicamente, a scorgere ma non a calcare la Terra vagheggiata e promessa.

Il contributo artistico, culturale e linguistico che Dante ha fornito alla formazione dell’Italia è immenso e inestimabile". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del "Concerto per Dante" al Quirinale,

"Dante -ha quindi ricordato il Capo dello Stato- è anche l’uomo che ha portato a compimento il passaggio tra latino e volgare, riconoscendo al parlare del popolo, alla lingua 'naturale', la dignità letteraria e la superiorità comunicativa. Dante è il poeta italiano e civile per eccellenza, che a distanza di secoli ha trasmesso alimento e ispirazione vitale anche a quella generazione di poeti, artisti e uomini politici del Risorgimento che hanno costruito l’unità d’Italia, di cui Dante è padre e pilastro essenziale".