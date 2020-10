Dl agosto: Trancassini (Fdi), 'no a marchettificio per Casa delle Donne'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Zingaretti e il Pd non perdono il vizio e ci riprovano: nel decreto agosto spunta un emendamento per assegnare 900mila euro per la Casa internazionale delle donne di Roma, per saldare i debiti ed evitare lo sfratto.

Dopo i falliti blitz dei mesi scorsi, andati a vuoto grazie a Fratelli d’Italia, ecco l’ennesimo tentativo di Zingaretti e soci di usare risorse pubbliche, che invece dovrebbero essere destinate al rilancio di una Nazione in ginocchio per la crisi economica, per fare favori alle solite associazioni amiche attraverso scorciatoie inaccettabili. Non permetteremo mai che in un simile momento di emergenza per gli italiani, venga sprecato anche un solo euro: Fratelli d’Italia darà ancora una volta battaglia in Parlamento dove presenteremo un’interrogazione per fare luce sulle procedure ed evitare il solito marchettificio della sinistra”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore del Lazio di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini.