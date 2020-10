Milano: in due su monopattino, cadono e finiscono ricoverati per traumi facciali

Milano, 3 ott. (Adnkronos) – Ennesimo incidente in monopattino a Milano. La notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, un uomo e una donna sullo stesso monopattino – comportamento vietato dalle norme comunali – sono caduti da soli, in strada, in via Costanza Arconati, finendo in codice giallo al Policlinico di Milano.

La donna di 34 anni, si apprende, avrebbe riportato abrasioni al ginocchio e un trauma al volto. Lo stesso vale per il ragazzo, 32 anni, ricoverato sempre per un trauma facciale. Non è coinvolto nessun altro veicolo e i vigili urbani, intervenuti sul posto, non hanno rilevato anomalie sul manto stradale.