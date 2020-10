Coronavirus: controlli a Milano, in 12 multati a Porta Genova perché senza mascherina

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – Dodici persone sono state multate nella stazione della metro di Porta Genova a Milano perché non indossavano la mascherina e 155 sono state sanzionate perché sono state trovate senza bilancio. E' il bilancio del sabato sera di controlli della polizia di Milano, che al termine del servizio nell'area della metro ha trovato e sequestrato a carico di ignoti, un cacciavite, un coltello multiuso, un paio di forbici con punta acuminata, una pipa da crack artigianale, quattro siringhe, cinque grammi di hashish e cinque di marijuana.

In tutto, durante la nottata di ieri sono state controllate circa 180 persone e un cittadino marocchino di 27 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di circa 21 grammi di hashish, 1 di cocaina e 360 euro in contanti. Con sé aveva anche un coltello. Un minore è stato deferito di libertà perché in possesso di 10 grammi di hashish e 4 di marijuana e un altro per porto abusivo di arma da taglio: si portava dietro un coltello di 14 centimetri.