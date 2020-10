Coronavirus: in Lombardia in terapia intensiva 39 persone (-3), guariti in 113

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – Rispetto ai ieri in Lombardia c'è un lieve calo dei ricoverati in terapia intensiva, che passano da 42 a 39 (-3), mentre i ricoveri di pazienti Covid19 meno gravi salgono di tre unità, con 296 posti occupati in ospedale.

I guariti e i dimessi sono 113 nelle ultime 24 ore.

Dei nuovi casi positivi (314), 48 sono 'debolmente positivi', fa sapere la Regione.