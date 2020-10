Influenza: Gallera, 'tutti i medici di base coinvolti in campagna vaccinale''

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – "Tutti i medici di medicina generale sono stati coinvolti dalle ats nella campagna vaccinale antinfluenzale e anzi, colgo l’occasione per ringraziarli per la disponibilità sia a vaccinare presso i propri studi, laddove ci siano le condizioni logistiche per farlo oppure presso i locali individuati e messi a disposizioni dei sindaci lombardi".

Lo precisa l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, in un post in risposta alle parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che accusato la Regione di aver detto ai medici di "arrangiarsi" sui vaccini contro l'influenza.