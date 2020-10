Maltempo: Fidanza, 'parte Recovery fund contro dissesto idrogeologico'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Nelle prossime ore, finita la fase dell’emergenza, contatterò gli amministratori e mi recherò in alcune delle aree più colpite dalle piogge e dalle alluvioni di sabato per verificare di persona gli ingenti danni e soprattutto per garantire il massimo impegno di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei per l’attivazione del Fondo di solidarietà dell’Ue.

Il governo avrà dodici settimane di tempo per chiedere a Bruxelles di attivarlo, per rimborsare alcuni degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza che si renderanno necessari". Lo afferma Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo.

"Si tratta -spiega- di un Fondo che in dieci anni ha erogato più di 5 miliardi agli Stati colpiti da eventi avversi, quasi 2 di questi all’Italia tra alluvioni e terremoti.

Ma l’ennesima grave calamità rafforza la richiesta che da mesi Fdi ha fatto a Bruxelles: serve un fondo europeo specifico destinato alla prevenzione del dissesto idrogeologico e serve che una parte del Recovery Fund venga usata a questo scopo. Non è più accettabile piangere morti e contare danni per miliardi. Il nostro territorio sempre più fragile ha bisogno di prevenzione”.