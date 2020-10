Chiesa alla Juve, è ufficiale. Tifosi fiorentini: "Traditore"

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Federico Chiesa è ufficialmente un giocatore della Juventus. Il contratto dell'ex giocatore della Fiorentina è stato depositato in Lega. Il 22enne esterno arriva in bianconero in prestito.

"Traditore, traditore!". E' questo l'insulto che alcuni tifosi viola hanno gridato a Federico Chiesa quando l'ormai ex giocatore della Fiorentina ha lasciato la clinica Fanfani, in piazza Indipendenza a Firenze, dove ha sostenuto le visite mediche prima di firmare per la Juventus.

Subito dopo le visite mediche, Chiesa, che non ha reagito agli insulti dei tifosi, è salito sul van della Nazionale per rientrare nel ritiro di Coverciano dove gli azzurri stanno preparando i prossimi tre impegni, contro la moldova in amichevole, e contro Polonia e Olanda per la Nations League.