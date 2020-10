Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Ringrazio il Collegio dei Questori e gli uffici della Camera che in collaborazione con l'autorità sanitaria sono al lavoro per il tracciamento dei contatti e dunque per l'attuazione dei protocolli previsti. La Camera dei deputati proseguirà la sua attività nel rispetto delle regole in maniera attenta e scrupolosa".

Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.