Covid, nel Lazio 248 nuovi casi e 5 morti

Roma, 5 ott. (Adnkronos Salute) – "Su oltre 11mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 248 casi, di cui 105 a Roma, 5 i decessi e 34 i guariti. Forte attenzione sulla provincia di Latina". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino dell'Unità di crisi regionale.

"Nella Asl Roma 1 sono 47 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi domiciliari o con link familiare o contatti di un caso già noto. Si registrano tre decessi di uomini di 93, 86 e 60 anni con patologie – aggiunge D'Amato – Nella Asl Roma 2 sono 38 i casi e si tratta di un caso di rientro dalla Romania, cinque i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e cinque i casi con un link ad un cluster famigliare noto e isolato.

Si registra un decesso di una donna di 97 anni".

"Nella Asl Roma 3 sono 20 i casi, di cui dieci contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso di una donna di 97 anni. Nella Asl Roma 4 sono 21 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di venti contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale – evidenzia D'Amato – Nella Asl Roma 5 sono 40 i casi" di Covid-19 e "si tratta di ventidue contatti di casi già noti e isolati.

Sette i casi con link ad un battesimo dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 sono 13 i casi segnalati, fra cui sette contatti di casi già noti e isolati e quattro casi con link al cluster di Villa Maria dove è in corso l’indagine epidemiologica".

Nelle province si registrano 69 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. "Nella Asl di Latina sono ventidue i casi e di questi quattordici con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano tredici casi e si tratta di casi isolati a domicilio e un caso individuato in accesso al pronto soccorso. Nella Asl di Viterbo si registrano venticinque casi e si tratta di venti contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in accesso al pronto soccorso. Nella Asl di Rieti si registrano nove casi, isolati a domicilio", spiega l'assessore alla Sanità.

Complessivamente, nel Lazio sono 8.142 i casi attualmente positivi a Covid-19, con 764 ricoverati, a cui si aggiungono 48 pazienti in terapia intensiva.

I positivi in isolamento domiciliare sono 7.330, i guariti sono 8.671 e i decessi 944. Il totale dei casi esaminati è pari a 17.757.

SCUOLA – "Finora dall’apertura dell’anno scolastico i casi registrati nelle scuole sono meno del 10% e quasi tutti con link esterni all’ambito scolastico" evidenzia l'assessore alla Sanità.

"Domani – ricorda – al via le attività del progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l’istituto Spallanzani e l’azienda ospedaliera San Camillo. La Asl Roma 3 avvierà domani mattina in una scuola di Fiumicino le attività di testing rivolte agli studenti più piccoli".