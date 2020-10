Musolino: 'Trovare formule per far convivere Mose e porto'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Sul Mose abbiamo da subito indicato le criticità, già dal 2017. Mancavano delle pianificazioni serie su come far convivere il sistema dell’alzata delle barriere e il sistema portuale, ma è stato fatto molto negli ultimi anni. Bisogna però trovare delle formule di convivenza tecnica e ingegneristica per far convivere il Mose e il porto.

Per il Mose non dobbiamo perdere posti di lavoro, altrimenti avremo i piedi asciutti ma mangeremo ben poco". Lo ha detto Pino Musolino, commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, a margine della conferenza stampa sul bilancio di mandato 2017-2020.