Nautica: Riunita assemblea generale Confindustria Nautica a Salone Genova

Roma, 5 ott. (Labitalia) – E' Simone Morelli, della North Sardinia Sail, il nuovo presidente dell’Assemblea del Settore 9 nominata sabato al Salone Nautico di Genova durante il quale si è riunita l’Assemblea Generale di Confindustria Nautica e nel corso della quale è stata sancita la costituzione della nona Assemblea di Settore, dedicata alle aziende di locazione e noleggio delle unità da diporto.

Sono stati poi votati i componenti del Consiglio di Presidenza tra cui Santi Ilacqua di Sunsicily, Sebastiano Iuculano di Mediterranean Blue Services, Alessandro Picciau di Cagliari Sailing Charter e Stefano Pizzi di Spartivento Group. Nel pomeriggio di sabato si è riunita anche l'assemblea del settore 8 – Aziende di Reti di vendita e assistenza nautiche, alla presenza del Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, del Vicepresidente di Confindustria Nautica Piero Formenti e del Direttore Generale di Confindustria Nautica Marina Stella, per votare Presidente e Consiglieri.

Sei i consiglieri eletti sono: Salvatore Grasso – Fimarsud, Peter Mancini – Calpasen, Nunzio Daniele Lombardi – Nautica Rio Martino, Emanuele Messina – Nautica Ispra, Stefano Napoli – Milnautica, Lorenzo Piazzolla – Nauty Sport. Eletto Presidente dell'Assemblea Luca Pavia – Maresport Team.

"Confindustria Nautica – ha commentato Saverio Cecchi – è fortemente impegnata nella sua missione di rappresentanza di tutta la filiera della nautica da diporto, aziende grandi e piccole. Oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo in avanti in funzione di una sempre maggior rappresentatività per le aziende associate, con la costituzione della 9° Assemblea di settore in seno all’Associazione, che fa seguito alla costituzione della 8° Assemblea di settore, riconoscendo l’importante ruolo del charter per il comparto nautico".

"Con questo incontro abbiamo voluto fornire ai nostri imprenditori nuovi spunti per possibili collaborazioni tra le aziende, nella prospettiva di una sinergia per la valorizzazione del Made in Italy. Le reti di impresa dimostrano grande potenzialità, in particolare in funzione di sostegno all’internazionalizzazione e della partecipazione a bandi e finanziamenti, per cui la rete costituisce un plus", ha poi detto Alessandro Gianneschi, Vice Presidente Confindustria Nautica e Consigliere RetImpresa, dopo la partecipazione al seminario "Le Reti d'impresa della nautica – Dall’analisi degli scenari a una piattaforma blockchain per proporre idee digitali di rete", nella terza giornata del Salone Nautico di Genova.Un momento di approfondimento e confronto con gli operatori del settore nautico sul fenomeno delle reti d’impresa e sulle opportunità che lo strumento offre per la crescita innovativa e competitiva della filiera.

Nel corso del seminario sono stati presentati i principali risultati dell’indagine "Le imprese della filiera nautica in Rete", realizzata da RetImpresa e Confindustria Nautica in occasione della 60° edizione del Salone di Genova. Nella seconda parte dell’evento è stata presentata in anteprima nazionale "RetImpresa Registry", la piattaforma di open innovation per condividere idee di rete tra imprese tramite blockchain e favorire la creazione di identità digitali di rete.