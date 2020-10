Nexi: Fraccaro, 'operazione strategica per Paese digitale'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “La fusione tra Sia e Nexi, con la creazione del colosso italiano dei pagamenti online, rappresenta un’operazione strategica per rendere il Paese sempre più digitale. Come Governo stiamo lavorando con grande impegno per raggiungere questo obiettivo e riteniamo quindi estremamente apprezzabile l’iniziativa di Cdp, che favorirà anche il progetto cashless nazionale portando notevoli vantaggi sul piano dell’innovazione, della trasparenza e della sicurezza dei pagamenti”.

Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

“Grazie a questa operazione – aggiunge – si uniscono due eccellenze italiane nel settore dando vita al più grande Gruppo di pagamenti in Europa. La presenza di Cassa Depositi e Presiti rappresenta una garanzia per la tutela di un asset strategico per il Paese. In queste modo sarà possibile offrire un ventaglio più ampio di soluzioni a cittadini e imprese, diventare più competitivi in termini di efficienza e – conclude Fraccaro – accelerare la transizione digitale con benefici anche per la lotta all’evasione e per la riduzione delle tasse”.