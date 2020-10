Comunali: Meloni, 'al lavoro su prossime elezioni, proposte il prima possibile'

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) – Il centrodestra, dopo i ballottaggi, è al lavoro già da questa settimana per preparare le squadre delle future elezioni amministrative. "Continuiamo a lavorare anche per le prossime amministrative dove votano città molto importanti e già da questa settimana saremo al lavoro con gli alleati", spiega Giorgia Meloni, leader Fdi, a Cremona.

Per quanto riguarda i ballottaggi, "si spera sempre di fare qualcosa in più, sono contenta del dato di Fdi, sono contenta di alcuni comuni che il centrodestra governerà per la prima volta, penso a Senigallia nelle Marche. Sono contenta della conferma di alcuni sindaci, come ad Arezzo".

Quanto ai grandi Comuni, tra cui Milano, "lavoriamo per mettere in campo una proposta il primo possibile e lavoriamo per mettere in campo una proposta vincete: questo richiederà dei tempi.Siamo tutti d'accordo che i candidati vadano messi in campo il prima possibile, sicuramente prima di Natale, durante l'autunno", conclude.