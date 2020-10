Coronavirus: Misiani, 'nessuno è felice di proroga Stato emergenza ma è scelta prudente'

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) – "Nessuno è felice della necessità di prorogare lo stato di emergenza per il nostro Paese. Crediamo sia una scelta prudente per garantire velocità di decisione. E' in atto una seconda ondata di contagio e i dati europei sono molto preoccupanti".

Lo dice Antonio Misiani (Pd), viceministro dell'Economia, intervistato durante l'assemblea degli industriali di Cremona. "Noi – continua – siamo attestati sui 2mila-2500 contagi al giorno, la Francia la spagna e il Regno Unito sono intorno ai 10 – 15mila.