Coronavirus: Salvini, 'se ci chiedono mascherine le mettiamo'

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) – "Se ci chiedono mascherine mettiamo le mascherine, se i medici dicono che serve, chi sono io per dire che non servono?". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando all'assemblea degli industriali di Cremona.

"L'importante è che non si lasci nell'incertezza il Paese per altri mesi. La cosa peggiore da fare in un momento di crisi come questo è non scegliere.

Se scegli ti prendi la responsabilità, se rinvii e non scegli hai già perso. L'Italia non si può permettere non scelte e rinvii", osserva.