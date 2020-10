Nadef: Gualtieri, 'con Pnrr rilancio investimenti e riforme'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Non appena verrà finalizzato l’accordo in seno alle istituzioni europee il Governo presenterà il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). Gli interventi del Pnrr permetteranno di rilanciare gli investimenti pubblici e privati e attuare importanti riforme all’interno di un disegno di rilancio e di transizione verso un’economia più innovativa e più sostenibile dal punto di vista ambientale e più inclusiva sotto il profilo sociale.

Ciò renderà possibile investire sul futuro per fornire ai giovani nuove opportunità di lavoro e, più in generale, per realizzare condizioni tali da rendere il Paese più moderno, equo e sostenibile". Ad affermarlo, nella premessa alla Nadef, è il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.