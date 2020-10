Petrolio: Up, in 2020 bolletta potrebbe ridursi di 9,7 mld**

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Per il 2020 si stima che la fattura petrolifera potrebbe ridursi di 9,7 miliardi di euro rispetto allo scorso anno, nell’ipotesi si mantengano fino al fine anno gli attuali valori medi del cambio e delle quotazioni.

E' quanto emerge dai dati diffusi da Unione Petrolifera (Up) in occasione dell'Assemblea. La riduzione della fattura deriva non solo dalle minori quotazioni e quantità importate, ma anche dalla ripresa della produzione nazionale di greggio (1,3 miliardi di euro di risparmio).