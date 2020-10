Ue: Bonomi, 'no ad altro commissario su Recovery, voglio Paese che funziona'

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) – Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ritiene che non sia necessario un altro commissario, adesso anche per il Recovey fund. "Ma è mai possibile che in un Paese normale ci debba sempre essere un commissario in deroga con poteri speciali perché tutto il resto non funziona? Voglio un paese che funzioni, non un commissario con poteri speciali.

Possibile che anche per il Recovery dobbiamo pensare a una cabina regina, a un commissario?", sottolinea Bonomi parlando agli industriali di Cremona.