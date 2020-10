Lombardia: Fontana a Monza, alla provincia 125 mln del piano da 3,5 mld

Milano, 7 ott. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha partecipato a Monza alla terza tappa di presentazione del 'Piano Lombardia' il programma di investimenti da 3,5 miliardi di euro fino al 2023, per realizzare opere dal valore complessivo di 5,5 miliardi.

I fondi sono destinati al rilancio dell'economia, delle imprese e dei territori che hanno sofferto a causa dell'emergenza Covid. Il tour è partito da un luogo simbolo del territorio, l'Autodromo, che ospita il Gran Premio d'Italia di Formula Uno.

"Alla provincia di Monza e Brianza – ha spiegato il governatore – vanno complessivamente risorse 125 milioni di euro, dei quali 28,5 milioni di euro ai Comuni e alla Provincia per il finanziamento di opere pubbliche, 97 milioni per progetti di sviluppo del territorio.

Con le più recenti misure per lo sviluppo economico, sono state inoltre finanziate decine di imprese e, con i bandi rivolti agli enti locali, altrettanti Comuni hanno potuto usufruire di fondi per la messa in sicurezza e la modernizzazione infrastrutturale".

Il presidente era accompagnato da Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia e da Martina Cambiaghi, assessore regionale allo Sport e Giovani.