Bitcoin: Square ne acquista 4.709 per 50 mln di dollari

San Francisco, 8 ott. (Adnkronos) – Square, la società Usa di servizi finanziari e di pagamento fondata dal Ceo di Twitter, Jack Dorsey, ha acquistato 4.709 bitcoin per 50 milioni di dollari. Lo rende noto la società in un comunicato spiegando che "Square crede che la criptovaluta sia uno strumento di potenziamento economico e fornisce al mondo un modo per partecipare a un sistema monetario globale, che è in linea con lo scopo dell'azienda".

L'investimento rappresenta circa l'1% del patrimonio totale di Square alla fine del secondo trimestre del 2020.

"Crediamo che il bitcoin abbia il potenziale per essere una valuta maggior diffusa nel futuro", commenta Amrita Ahuja, Chief Financial Officer di Square. "Per un'azienda che sta realizzando prodotti basati su un futuro più inclusivo, questo investimento è un passo in quella direzione".

La società ha lanciato il trading di bitcoin nel 2018 con Cash App, che consente l'acquisto e la vendita di bitcoin.

Nel 2019, la società ha costituito Square Crypto, un team indipendente incentrato esclusivamente sul contributo al lavoro open source di bitcoin a beneficio di tutti, e ha anche recentemente lanciato la Cryptocurrency Open Patent Alliance (Copa), un'organizzazione senza scopo di lucro che incoraggia l'innovazione crittografica.