Lombardia: Governo impugna legge assestamento bilancio

Milano, 8 ott. (Adnkronos) – Il Governo ha impugnato la legge di assestamento di bilancio della Regione Lombardia. Lo ha deciso il consiglio dei ministri che si è riunito ieri: su proposta del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, si legge nel comunicato di ieri, il cdm ha deliberato di impugnare "la legge della Regione Lombardia n.

18 del 07/08/2020, recante Assestamento al bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali, in quanto l’articolo 28, incidendo su regime e durata dei titoli abilitativi agli interventi edilizi, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio".