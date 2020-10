Ue: Starace, 'serve riforma europea per governance iter autorizzativi infrastrutture'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "Non solo l'Italia ma tutti i paesi europei hanno una montagna da scalare che a che vedere con la difficoltà di mettere in tiro un'organizzazione e una governance dei processi autorizzativi e delle infrastrutture che oggi non è all'altezza degli obiettivi che l'Europa si è fissato".

Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace intervenendo all'evento del 'Sole 24 Ore ' e del 'Financial Times'. "Se guardiamo al track record delle rinnovabili negli ultimi 10 anni capiamo che non arriveremo a ciò che vogliamo fare entro il 2030. Serve una riforma: farla a livello europeo sarebbe più facile che farla che nei singoli stati membri", spiega ancora Starace.

Più in generale l'ad di Enel sostiene la necessità di cogliere "le opportunità" che l'emergenza coronavirus ha fatto emergere.

"Non possiamo ricostruire un sistema che doveva essere cambiato. Dobbiamo accelerare il green new deal come leva per far ripartire l'economia, un'economia più decarbonizzata, più efficiente e più resiliente".