Unicredit: accordo con Bottero per sostegno a filiera vetro

Milano, 8 ott. (Adnkronos) – Unicredit e Bottero, gruppo cuneese attivo nella progettazione e produzione di impianti per vetro cavo e piano, hanno siglato un accordo per supportare le aziende della filiera della lavorazione del vetro. L’accordo prevede la concessione di un plafond creditizio, messo a disposizione da Unicredit Factoring, a beneficio dei fornitori di Bottero, i quali, attraverso la piattaforma U-Factor Confirming, potranno sostenere più facilmente il proprio ciclo attivo e usufruire di condizioni economiche vantaggiose beneficiando del merito creditizio del buyer.

Inoltre Bottero ha aderito alla piattaforma di gestione degli scambi we.trade, messa a punto da un pool di banche internazionali, tra cui Unicredit è l’unica italiana.

Simone del Guerra, amministratore delegato di Unicredit Factoring, ha detto che "la sottoscrizione di questi accordi costituisce un passo concreto nella direzione della digitalizzazione dei processi legati alla gestione della supply chain, rende stabili i cicli di fornitura e di pagamento, consentendo un accesso continuativo al credito basato su un asset fondamentale come quello del rapporto strategico tra fornitori e clienti”.

Per Marco Tecchio, ceo di Bottero, con "con questa iniziativa intendiamo offrire un importante sostegno alle nostre imprese partner per affrontare l’emergenza Covid-19. Si tratta di un’azione concreta, volta a garantire la continuità dei loro flussi di cassa in questo momento particolarmente critico e a supportare la ripresa. Insieme ad Unicredit vogliamo essere ancora più vicini ai nostri fornitori, per sostenerli affinché sia garantita quella continuità operativa indispensabile nella fase di emergenza che stiamo vivendo e per fornire le basi del rilancio".