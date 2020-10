Milano, 9 ott. (Adnkronos) – A Milano tornano i ragazzi delle manifestazioni 'Friday for future' per il clima. In Piazza Duomo gli studenti sono un centinaio o poco più, distanziati e tutti con mascherine. Le folle per strada delle prime iniziative sono ormai un ricordo 'pre-Covid'.

"Rise up for climate justice", "climate justice now", sono le scritte sui pochi manifesti posti ai piedi del monumento a Vittorio Emanuele II.