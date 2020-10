Lombardia: controlli Polfer triplicati negli scali della regione

Milano, 9 ott. (Adnkronos) – Controlli triplicati nelle stazioni e sui treni della Lombardia negli ultimi tre mesi dal compartimento locale della Polfer. Negli scali, rispetto allo scorso anno, i controlli sono passati da 70mila a 220mila e hanno permesso di arrestare in tutto 25 latitanti, circa uno ogni tre giorni.

In particolare, sei erano responsabili di rapine commesse, per lo più, in ambito ferroviario o a bordo treno. Sette per episodi di furto, nella maggior parte dei casi, commessi a bordo dei convogli ferroviari e quattro sono risultati ricercati per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti; due erano destinatari di un ordine di carcerazione europeo per omicidio.

Gli altri provvedimenti restrittivi eseguiti dalla Polfer della Lombardia hanno riguardato altri reati come i maltrattamenti in famiglia, truffa, danneggiamento e immigrazione clandestina.