Saipem: inaugurata esposizione permanente dedicata a tecnologie marine

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Sarà inaugurata oggi l’esposizione permanente dedicata alle tecnologie del mare di Saipem, uno spazio dedicato di 75 mq nell’ambito della nuova sede triestina dell’Immaginario Scientifico. Al suo interno, attraverso la didattica sperimentale promossa dal museo, i giovani visitatori avranno l’opportunità di scoprire con un approccio interattivo e coinvolgente come sia possibile produrre energia da un ambiente così estremo e sfidante come il mare.

Saipem propone, in un ambiente che richiama il mondo marino, uno dei primi robot subacquei di Saipem (Rov) oltre a quattro stazioni sperimentali. Le prime due dimostrano il principio di Archimede. Le altre sono dedicate ad un simulatore della sala controllo di droni sottomarini a comando remoto e all’Hexafloat, una base galleggiante per le pale eoliche ideata da Saipem per lo sviluppo di campi eolici marini.