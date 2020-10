Coronavirus: boom download in 1 settimana per App Immuni, ad oggi scaricata da 8,1 mln**

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Boom di download in una settimana per Immuni. Nell'ultima settimana, infatti, l'App, secondo quanto apprende l'Adnkronos, è stata scaricata da 1,4 milioni di persone in Italia. Ad oggi 8,1 milioni (8.145.511) di persone hanno scaricato l’app, ossia il 21% degli smartphone che ci sono in Italia, percentuale dalla quale sono esclusi i minori di 14 anni.

Ovvero il 15% dell’intera popolazione italiana maggiore di 14 anni.